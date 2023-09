Fiorentina | Theate si allontana | ecco perché

Commenta per primo Lasi avvicina a chiudere l'operazione in prestito con obbligo di riscatto per Arthur. Secondo quanto scrive la Nazione , L'acquisto del belga dal Rennes è praticamente definito anche ...: la formula dell'operazioneOcchi super unache sta provando l'ultimo colpo di mercato; operazione che a quanto sembra la società viola vorrebbe chiudere con la ...Commenta per primo Ultimi giorni di mercato anche in casa. Nelle ultime ore, spiega La Nazione in edicola stamani, è emerso il nome di Arthur, difensore del Rennes ed ex Bologna, come possibilità per i viola, che lo considerano il sogno di ...

TMW - Fiorentina, pressing per Theate: operazione difficile ma il difensore vorrebbe l'Italia TUTTO mercato WEB

Con la Conference in tasca, i viola tornano sul belga ex Milan del Wolfsburg e non mollano la pista Theate con il Rennes. Mentre Amrabat aspetta la Premier e mette sempre lo United in pole.Dopo trattative durate giorni, settimane e talvolta anche mesi, siamo arrivati alla deadline del Calciomercato estivo della stagione 2023-2024: fino alle 20 di questa sera i club possono concludere gl ...