Fiorentina | perché la qualificazione vale triplo

(Di venerdì 1 settembre 2023) La solita tenacia nelle situazioni scomode, ma anche tanta maturità per gestire la rimonta contro il Rapid. I viola hanno evitato una trappola insidiosissima: che cosa sarebbe successo in caso di flop?...

La solita tenacia nelle situazioni scomode, ma anche tanta maturità per gestire la rimonta contro il Rapid. I viola hanno evitato una trappola insidiosissima: che cosa sarebbe successo in caso di flop...La partita si è complicatanon siamo riusciti a sbloccarla nel primo tempo, abbiamo dovuto ... "Questasi porta dietro il percorso dell'anno scorso, sentir dire che questa partita ...... Vincenzo Italiano, tecnico della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. SULLA GARA : '... Quando arriverà in una condizione ottimale,ancora non è al massimo, poi può diventare un top. ...