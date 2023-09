Fiorentina con Ferencvaros | Genk e Cucaricki in Conference

Sarà Maxime Lopez del Sassuolo il nuovo centrocampista della. Il francese, a lungo corteggiato dai viola fin dall'inizio del mercato estivo arriveràla formula del prestito oneroso a un milione di euro e diritto di riscatto a nove milioni. Maxime ...La Fiorertina affronterà il Ferencvaros, il Genk e i serbi del Cukaricki nel gruppo F di Conference League. Nel sorteggio effettuato oggi a Nyon, la squadra viola era in seconda fascia ed è stata ...Sorteggio Conference League che inizierà in diretta diverso tempo primala cerimonia per poi ...Lugano Gruppo E AZ Alkmaar Aston Villa Legia Varsavia Zrinjski Gruppo F FerencvarosGenk ...

Conference League: Fiorentina con Ferencvaros, Genk e Cukaricki Calciomercato.com

Sorteggio dei gironi di Conference League per la Fiorentina di Vincenzo Italiano: Viola fortunata a metà, Genk unico pericolo ...La Fiorentina è stata sorteggiata nel Girone F di Conference League con con gli ungheresi del Ferencváros, i belgi del Genk e i serbi del Cukaricki ...