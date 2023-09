Finalmente l' alba | la recensione | il compimento autoriale di Saverio Costanzo

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ladil', l'ambizioso e riuscito film dicon Lily James, Rebecca Antonaci e Joe Keery, in concorso a Venezia 80.potrebbe aver fatto il suo capolavoro, inteso comedella propria estetica e cifra stilistica? Con questa domanda mentre iniziamo a scrivere ladil', il nuovo film dell'autore presentato in concorso all'edizione 2023 della Mostra del Cinema di Venezia, ancora travolti dalla storia, i personaggi e gli spunti di un racconto che si muove agile sullo sfondo di un'Italia del dopoguerra e di una Roma che si illumina del magico riflesso del grande cinema del passato. Una produzione maestosa che ...

Il regista torna a Venezia con un film ispirato al caso Montesi, ambientato a Cinecittà negli anni '50. Concorso ...Tuttavia nel film nel film iniziale uno dei personaggi guardava la scena attraverso uno spiraglio, evidente rimando a Private, film di esordio di Costanzo, ed è come se anche il pubblico di Finalmente ...