Fiat 500e è ancora “Best Electric Small Car” per “What car?”

(Di venerdì 1 settembre 2023) TORINO (ITALPRESS) –Nuova100% elettrica ha vintouna volta il premio? come migliore cityelettrica agliAwards 2023, diventando la vincitrice della categoria per il terzo anno consecutivo. I giudici di “?” continuano a rimanere colpiti dallo stile distintivo e retrò dellaelettrica – sia all’interno che all’esterno – e dalla perfetta integrazione della tecnologia più recente. Inoltre, hanno riconosciuto la dinamica di guida divertente della Nuovapur conservando “il raggio di sterzata corto e adatto alla città e la sensazione di agilità dell’originale”. “Non possiamo abituarci ai premi che la Nuovasta ...

TORINO (ITALPRESS) – Fiat Nuova 500e 100% elettrica ha vinto ancora una volta il premio What Car come migliore citycar elettrica agli Electric Car Awards 2023, diventando la vincitrice della categori ...La Fiat Panda è stata l'ultima vettura del brand torinese ad adottare l'alimentazione a GPL, lasciando la gamma orfana di questa opzione dopo molti anni ...