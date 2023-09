Festival di Venezia | Finalmente l’alba secondo italiano in concorso Saverio Costanzo dedica il film al padre Maurizio

(Di venerdì 1 settembre 2023) Camicetta sbottonata al provino o camicetta chiusa? Bisogna avere coraggio nella vita. E non è detto che nel cercare se stessi la frivola audacia paghi più dell’apparente ritrosia. La pensa così. E ce lo mostra in una sequenza del brulicare di Cinecittà nel 1953 dopo una ventina di minuti diin80. Sorta di precipitato cinematografico tra Bellissima, La Dolce vita e Fuori orario che si adagia nel tradizionale cupo e oscuro mood/marchio di fabbrica del regista romano. E non lo diciamo con ironia, anzi. La cifra emotiva chetrasmette nei suoiè proprio questo introverso e limaccioso dolore dei suoi personaggi nel ...

Si è presentata sul red carpet deldel Cinema dicon un lungo abito nero con una scollatura estrema sulla schiena Micaela Ramazzotti . Un look che ha lasciato tutti a bocca aperta. È la sua prima volta da regista. L'...... un riconoscimento importante al mio lavoro, che sono felice arrivi proprio nell'anno dell'80esimo, in occasione di One Night Only, evento che ho deciso di organizzare come omaggio ...del Cinema. Oggi è stato il giorno di Saverio Costanzo , figlio del grande Maurizio. Ed è a lui che il regista dedica il suo film in concorso Finalmente l'alba . Uno spaccato feroce sulla ...

Venezia 2023, tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet della seconda serata Vanity Fair Italia

Con una prima parte eccezionale che sembra uscita da L'amica geniale, Finalmente l'alba parte benissimo purtroppo poi cambia tutto ...Ancora non s'era citato. Less is more. Per Cristiana Capotondi, diventa l’asso nella manica (metaforica) del red carpet. Austera con abito opulento, ma minimal come la pettinatura e i gioielli. Un ...