Festival di Venezia 2023 | il Pam updo di Barbara Palvin svettava su tutti in terza serata

(Di venerdì 1 settembre 2023) Mullet da sera, raccolti messy toreggianti e make-up discreti, nude e poco evidenti, per accompagnare, e non oscurare, acconciature protagoniste. A23, al suo terzo giorno, non sono mancati beauty look d'effetto

Si è presentata sul red carpet deldel Cinema dicon un lungo abito nero con una scollatura estrema sulla schiena Micaela Ramazzotti . Un look che ha lasciato tutti a bocca aperta. È la sua prima volta da regista. L'...... un riconoscimento importante al mio lavoro, che sono felice arrivi proprio nell'anno dell'80esimo, in occasione di One Night Only, evento che ho deciso di organizzare come omaggio ...del Cinema. Oggi è stato il giorno di Saverio Costanzo , figlio del grande Maurizio. Ed è a lui che il regista dedica il suo film in concorso Finalmente l'alba . Uno spaccato feroce sulla ...

Venezia 2023, tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet della seconda serata Vanity Fair Italia

Mullet da sera, raccolti messy toreggianti e make-up discreti, nude e poco evidenti, per accompagnare, e non oscurare, acconciature protagoniste. A Venezia 23, al suo terzo giorno, non sono mancati be ...Finalmente l'alba, tra Bellissima e Fuori orario. Il secondo film italiano in concorso è firmato da Saverio Costanzo ...