Fermato un minorenne per l’omicidio del 24enne Cutolo

(Di venerdì 1 settembre 2023)un: Con accuse di omicidio, arma da fuoco e ricettazione. Nuovi dettagli emergono suldi GiovambattistaNel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un decreto di Fermo del P.M. della Procura dei Minorenni nei confronti di un ragazzo del 2007, per il reato di omicidio aggravato, porto abusivo di arma da sparo e ricettazione. Alle ore 4.30 di ieri in piazza Municipio nei pressi di un pub è stato ferito mortalmente con colpi d’arma da fuoco un giovane classe 99, incensurato. Gli inquirenti hanno ascoltato i testimoni ed acquisiti i video degli impianti privati di videosorveglianza presenti in zona, dall’esame dei quali è stato possibile individuare il probabile autore, con precedenti per tentato omicidio e truffa, rintracciato nelle prime ore di ieri mattina ...