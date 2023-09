“Felicità” di Micaela Ramazzotti a Venezia | film su emancipazione

(Di venerdì 1 settembre 2023)ha portato alla Mostra diil suo primoda regista, "", nei cinema dal 21 settembre. Undi cui è anche protagonista e che racconta una donna che attraversa la vita sempre in maniera traballante, ma con slancio e una certa ingenuità. Ha un compagno stabile, un intellettuale molto diverso da lei e soprattutto dai suoi genitori, egoisti e manipolatori, che hanno "intossicato" anche la vita di suo fratello."Questo è unche parla di un percorso di, l'di due fratelli da una famiglia tossica, malata, che vive nell'auto-inganno. Ci tenevo molto all', perché c'è chi riesce a emanciparsi presto, chi tardi, a 40 anni, chi mai. Io mi sono ...

VENEZIA " Ottobre. Dicembre. Aprile. Ottobre. In quattro stagioni , un anno, la storia di, opera prima da regista " e interprete di Desirè, parruchiera nel cinema " diRamazzotti . "Era un film che sognavo la notte, nelle mie fantasie c'era questa famiglia. Era il ..., un film amaro di grande generosità. L'esordio diRamazzotti si porta dietro la spontaneità dei suoi personaggi passati. Da giovedì 21 settembre al ......del Cinema di Venezia con un lungo abito nero con una scollatura estrema sulla schiena... La Ramazzotti non sceglie un tema facile da trattare per la sua opera prima, il film prodotto ...