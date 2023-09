Fedez e Chiara Ferragni | le dediche per il loro anniversario

Ferragni efesteggiano 5 anni di matrimonio. Il ricordo social della sera prima del sì Il 1° settembre 2018 i Ferragnez si sposavano a Noto, in Sicilia, con una cerimonia da favola ...La loro famiglia è cresciuta con l'arrivo di Vittoria nel 2021 e prestoFerragni,e i figli si trasferiranno in una nuova casa più grande , un attico favoloso ancora in costruzione. Come ...... per la prima volta su un servizio digitale, mentre dal 14 settembre Prime Video diffonde l'episodio speciale di The Ferragnez dedicato alla crisi diFerragni ea Sanremo; tornano anche ...

Chiara Ferragni e Fedez, i look della cena romantica presi di mira dai fan: «Tu sempre elegante, lui in tuta» leggo.it

Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato il loro 5° anniversario di nozze e l'influencer ha dedicato uno speciale messaggio al rapper.