Federico Rossi al Grande Fratello? Ecco la sua reazione dopo lo scoop di Dagospia

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 1 settembre 2023)al? Il cantante ed ex del duo “Benji e Fede” è stato chiamato in causa dai colleghi diche avevano ipotizzato un suo ingresso (non dall’inizio).alla suaLa nuova edizione deldebutterà, con parecchie novità, lunedì 11 settembre. Sono stati... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.