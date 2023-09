Fdi | le sorelle Meloni offrono la tregua ai rampelliani | congressi sì | ma solo a livello locale

(Di venerdì 1 settembre 2023) Un segnale dirivolto ai “gabbiani” di Fabio Rampelli: i vertici di Fratelli d’Italia hanno annunciato a iscritti e dirigenti la volontà di fare i, a partire da quelli comunali e provinciali. La decisione, che il Fatto è in grado di anticipare, è stata presa negli ultimi giorni dai vertici del partito – il responsabile organizzazione Giovanni Donzelli e la neo responsabile adesioni e segreteria politica Arianna-­ dopo averne parlato con la premier Giorgia. Donzelli ha mandato pochi minuti fa a iscritti, dirigenti, parlamentari e amministratori locali la convocazione dell’Assemblea nazionale per il 12 settembre, l’organo presieduto dal presidente del Senato Ignazio La Russa che deve decidere e votare per far partire la macchina dei. Una mossa che serve ai ...

E che invece alter ego non è, perché le differenze tra le due- Arianna è più grande di due ... che precisa: "Il nuovo dipartimento che seguirò è quello delle adesioni a". Leggi anche ...... altri hanno denunciato la svolta coreana, ironizzando sulled'Italia. In effetti, la ... Meloni deve dire con chi sta C'è chi soffia sulle polemiche per una breccia inItalia, un paese di ...Leggi Anched'Italia, a capo della segreteria politica dici sarà Arianna Meloni. Si occuperà anche di tesseramenti Chi accusadi essere un ' partito familistico ', però, per Arianna ...

La scelta della sorella Arianna per guidare il partito, il mondo conservatore messo in moto da Fdi, il peso della "vecchia guardia" e le scelte di emergenza che vanno prese. Rassegna ragionata dal web ...“Sorelle d’Italia”: si era sprecato il titolo sui quotidiani. E all’interno di Fdi i “Gabbiani” di Fabio Rampelli avevano contestato la riorganizzazione. “Ci aspetta un anno importante, non saranno ...