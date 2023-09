Facebook e Instagram a pagamento in Europa Voce-terremoto | quanto costerà

(Di venerdì 1 settembre 2023) Meta sta prendendo in considerazione l'ipotesi di introdurre nell'Unione Europea versioni dima senza pubblicità. Lo hanno detto al New York Times tre persone a conoscenza dei piani dell'azienda. Questa sarebbe la risposta dell'azienda ai piani normativi della Ue. Coloro che pagheranno per l'abbonamento anon vedranno la pubblicità nelle app, hanno detto le tre persone, che hanno parlato a condizione di anonimato perché i piani sono ancora confidenziali. Ciò potrebbe aiutare Meta a respingere le preoccupazioni sulla privacy e altri controlli da parte delle autorità di regolamentazione della Ue, offrendo agli utenti un'alternativa ai servizi con le pubblicità che si basano sull'analisi dei dati delle persone. Meta - prosegue il Nyt - ...

... Meta starebbe prendendo in considerazione l'idea di proporre delle versioni a pagamento diper gli utenti dell'Unione Europea. L'idea abbonamento Il progetto sarebbe quindi, in ...Si inizia infatti a vociferare del possibile lancio in Europa di un piano a pagamento per eliminare la pubblicità da. A lanciare l'indiscrezione ci ha pensato nientemeno che il ...Meta sta prendendo in considerazione l'ipotesi di introdurre nell'Unione Europea versioni dia pagamento ma senza pubblicità . Lo hanno detto al New York Times tre persone a conoscenza dei piani dell'azienda. Questa sarebbe la risposta dell'azienda ai piani normativi ...

Instagram e Facebook a pagamento in Europa, l'indiscrezione del Nyt. Da quando e quanto costerà ilmessaggero.it

«Quando la tua migliore amica è la migliore al mondo». Con una story Instagram Taylor Swift si è complimentata con Selena Gomez per la sua nuova hit Single Soon ...Facebook e Instagram a pagamento e senza pubblicità in Europa. È l'ipotesi che Meta sta valutando in risposta alle norme e ai timori dell'Ue sui dati e sulla privacy.