«Faccio yoga | non mi serve il vaccino anti Covid» Savona | sospesa la multa alla signora no vax

(Di venerdì 1 settembre 2023) «Pratico, godo di buona salute, sono quasi laureata e quindi sapevo di non aver bisogno del, imposto tra l’altro violando la Costituzione». Una 50enne di Boissano, nel savonese, ha presentato un ricorso al Giudice di Pace chiedendo l’annullamento della sanzione di 100 euro che, in baselegge sulla pandemia, ha ricevuto perché si era rifiutata di effettuare la vaccinazione. Ma se le motivazioni del no possono sorprendere, stupisce ancor di più la scelta del Giudice che ha dato ragionericorrente. Il Giudice di Pace di, Marco Tiby, spiega la Repubblica, ha accolto le motivazioni dellaSonia Marinelli concedendole una sospensione del provvedimento. La decisione non è definitiva, e il 12 settembre si terrà ...

Decisione sorprendente quella presa dal Giudice di Pace di fronte al ricorso contro la sanzione da 100 euro di una 50 enne che rifiutò il siero perchè "ero in ...