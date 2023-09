Facci | “Maradona era un drogato e ciccione | napoletani si offendono? Me ne frego!”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 1 settembre 2023) Pesanti offese da parte del giornalista Filipponei confronti della leggenda Diego Armandoe dei tifosi del Napoli. Il giornalista Filippoha fatto nuovamente discutere per le sue dure parole contro la leggenda del calcio, di Napoli e tutti i, Diego Armando, offendendo la memoria del campione scomparso il 25 novembre 2020. Le pesanti offese durante la trasmissione Tiki Taka Ospite di Tiki Taka,ha definito“un mediocre imbecille, morto a 35 anni”, per poi aggiungere: “È stato un, un, un ladro come quando segnò contro l’Inghilterra”. Parole che hanno scatenato una bufera sui social e l’ira dei tifosi, che hanno duramente criticato il ...