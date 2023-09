Fa sesso con una mucca ma le telecamere di sicurezza della fattoria lo inchiodano | arrestato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) Un uomo di 25 anni è stato sorpreso a farecon unadopo che gli agricoltori temevano che il loro bestiame subisse abusi. Liam Browm, questo il suo nome, si è intrufolato in unaa Burton, vicino a Christchurch, nel Dorset, nel cuorenotte per commettere l’atto. Il sistema di sorveglianzaperò lo ha incastrato e così è stato. In tribunale Brown è scoppiato a piangere mentre si dichiarava colpevole di penetrazione sessuale ai danni di un animale a cui ha causato sofferenze inutili. Come riporta il DailyMail ora il 25enne rischia il carcere. La sentenza è fissata per il 22 settembre. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.