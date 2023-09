F1 | Sergio Perez | “L’incidente? Un po’ di sottosterzo Uno dei miei migliori venerdì nonostante tutto…”

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023)ha poca voglia di sorridere al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza, infatti, il portacolori del team Red Bull ha sì messo in mostra un buon ritmo e ha messo a segno il terzo crono complessivo, ma ha concluso il suo pomeriggio brianzolo a muro. Carlos Sainz ha chiuso in vetta in 1:21.355 con 19 millesimi su Lando Norris (McLaren) e 185 su(Red Bull). Il messicano, dopo aver realizzato un buon tempo nel suo time attack, ha rovinato tutto nel corso della sua simulazione di passo gara. “Checo”, infatti, è andato a muro all’uscita della Parabolica, provocando la seconda bandiera a rossa della sessione. L’analisi del messicano ai microfoni di Sky Sport ...