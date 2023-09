F1 | Max Verstappen parte davanti a tutti a Monza nella FP1 2° Sainz e 4° Leclerc

(Di venerdì 1 settembre 2023) Entrata a fardell’album dei ricordi la prima sessione di prove libere del GP d’Italia, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista dile squadre e i piloti hanno dovuto lavorare alacremente per trovare la messa a punto ideale sul tracciato brianzolo. Un circuito dalle caratteristiche particolari, che richiede assetti assai scarichi dal punto di vista aerodinamico, ma nello stesso tempo con un secondo settore in cui avere downforce è importante. Pista diversa, ma stesso esito: Maxal comando della FP1 con il crono di 1:22.657. L’olandese della Red Bull ha preceduto lo spagnolo Carlos(Ferrari), che quest’oggi festeggia il suo 29° compleanno, di 0.046 e il compagno di squadra Sergio Perez di 0.177. Prove comparative nel team di Milton Keynes, con Max che ha optato per un assetto decisamente ...

