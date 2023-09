F1 | Max Verstappen | “Non siamo ancora al 100% con il set-up | ma ci siamo fatti un’idea”

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) Maxchiude al quinto posto la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, e questa di per sé é già la prima grande notizia del weekend. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza, in, il campione del mondo in carica non è apparso dominante come nelle altre occasioni, ma con la consapevolezza che i punti si faranno domenica. Carlos Sainz ha chiuso in vetta in 1:21.355 con 19 millesimi su Lando Norris (McLaren) e 185 su Sergio Perez (Red Bull). Quarta posizione per Oscar Piastri (McLaren) a 190 millesimi dalla vetta, quinta per Max(Red Bull) a 276, mentre è sesto Charles Leclerc (Ferrari) a 361. Come si può evincere, i distacchi sono davvero ridottissimi. Settimo tempo per il thailandese Alexander Albon (Williams) a 624 ...