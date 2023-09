F1 | GP Italia Monza 2023 | programma | date | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 settembre 2023) In back-to-back rispetto all’Olanda, si torna subito in pista per il quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1, quello attesissimo con il Gran Premio di: ecco di seguito le informazioni sul, le, glie latv e streaming della gara di casa per una Ferrari che spera di poter tornare alla vittoria proprio in quello che è il momento più iconico dell’intera stagione, e di cui vi proponiamo di seguito ogni dettaglio. Venerdì 1 settembre alle ore 13.30 si terranno le prove libere 1, mentre alle ore 17 tocca alle prove libere 2. Sabato 2 settembre alle ore 12.30 inizieranno le prove libere 3, quindi le attesissime qualifiche si terranno invece alle ore 16, mentre la gara avrà inizio alle ore 15 di domenica 3 ...