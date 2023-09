F1 GP Italia | Hamilton | “Il team lavorerà | domani saremo più veloci” | Russell | “La macchina è buona | cercheremo velocità per la qualifica”

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 settembre 2023) Lewisparla del feeling con la vettura al termine delle prove libere di venerdì: “Per me è stato un venerdì nella norma. L’affidabilità èe abbiamo fatto il lavoro che dovevamo fare, testando diversi elementi decisi in precedenza. Abbiamo imparato molte cose, e lavoreremo un po’ stasera per migliorare, come riusciamo sempre a fare. So che ilfarà un buon questa sera per migliorare il setup e l’equilibrio della, cosìpiù”. Anche Georgeha rilasciato le sue dichiarazioni: “E’ bello essere di nuovo a Monza e guidare laa questetà con un livello di downforce così basso. Le caratteristiche sono molto diverse da quelle di ...