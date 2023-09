F1 | GP Italia 2023 | risultati e classifica FP2 Carlos Sainz davanti a tutti | 5° Verstappen e 6° Leclerc

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) Seconda sessione di prove libere andata in archivio a Monza, sede del round del Mondialedi F1. Sulla pista brianzola le scuderia hanno lavorato alacremente in cerca del miglior bilanciamento possibile su un tracciato molto particolare e diverso dagli altri. Al termine della FP1, la Red Bull dell’olandese Maxaveva suonato la campana. Convincente come al solito la prova di Max che, al volante della RB19, ha espresso il solito feeling, a precedere un ottimosulla Ferrari e il compagno di squadra a Milton Keynes, Sergio Perez. Pere Perez, un lavoro comparativo: il neerlandese ha girato con un assetto particolarmente carico, mentre Checo con ali votate all’efficienza. In casa Ferrari, bene unche oggi ha festeggiato il suo 29° compleanno, ...