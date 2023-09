F1 | Charles Leclerc | “Una giornata impegnativa | abbiamo qualche problema di bilanciamento”

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) Archiviata la primadi prove libere del GP d’Italia, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Monza la Ferrari ha potuto sorridere con il primo tempo nella FP2 dello spagnolo Carlos Sainz, che in questo modo si è fatto il regalo per il suo 29° compleanno.in più, invece, per il monegascoha concluso in sesta posizione la seconda sessione con un distacco di 0.361 dal compagno di squadra. Criticità evidenti soprattutto nelle simulazioni del time-attack in cui la Rossa diha sofferto in termini di stabilità. Vedremo se per domani il team del Cavallino Rampante saprà apportare dei correttivi. “È stata una. La nostra prestazione è stata abbastanza buona ...