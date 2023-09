F1 | autodromo Monza | danni maltempo risolti a tempo record

Giuseppe Redaelli, presidente di Sias, spiega come la società che gestisce l'sia intervenuta per rendere fruibile il Parco in cui il circuito si sviluppa, dopo la perdita di 20mila alberi ...Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con l'didove alle 13:30 inizierà la prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia. Sarà un weekend speciale per gli appassionati di Formula 1, si corre a casa nostra! DIRETTA ...Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con l'didove alle 13:30 inizierà la prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia. Sarà un weekend speciale per gli appassionati di Formula 1, si corre a casa nostra! DIRETTA ...

F1 GP Italia 2023, il programma del Gran Premio di Monza: date, orari, circuito Fanpage.it

(ANSA) - MONZA, 01 SET - I danni del maltempo delle scorse settimane 'sono stati affrontati a tempo di record per consegnare la parte di Parco che ...Un albero piantato nel parco di Monza per ogni pilota che corre nell'autodromo: in occasione del gran premio d'Italia di Formula 1 di domenica: arriva così anche una iniziativa ecologica di cui sono p ...