F 1 | GP Italia - Ferrari in testa nelle Libere con Sainz

(Di venerdì 1 settembre 2023) Nel giorno del suo 29esimo compleanno, Carlossi è regalato il miglior tempo nella seconda sessione di provedel Gran Premio d'. Il numero 55 dellaha imposto il proprio ritmo, precedendo la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Sergio Perez, autore di un fuoripista a pochi minuti dalla fine. Esperimento con le gomme. Come già anticipato nei giorni scorsi, questo fine settimana assisteremo all'esperimento della Alternative Tyre Allocation, già provato a Budapest. Questo ha portato i team a cambiare il loro approccio alle prove, con team e piloti che hanno raccolto dati preziosi sulle mescole in uso questo weekend. Le squadre hanno a disposizione due set di gomme in meno (11 anziché 13) per pilota e in qualifica saranno tutti obbligati a utilizzare gomme Hard in Q1, ...

...che nell'ultima porzione di qualifiche gli vale la pole position per la gara di domenica in. Il ferrarista scavalca sull'ultimo tentativo la Red Bull di Max Verstappen, con l'altradi ...Speranza rossa a Monza . Carlos Sainz ha conquistato la pole position nel Gp d'di Formula 1: il pilota dellaha girato in 1'20 294 precedendo per appena 13 millesimi la Red Bull di Max Verstappen . Bene anche l'altra 'rossa' di Charles Leclerc , terzo a 67 ...

GP ITALIA (MONZA) F1 2023 - LA GRIGLIA DI PARTENZA Nr Pilota Team --Q1-- --Q2-- --Q3-- Gap 1 C. Sainz Ferrari 1'21"965 1'20"991 1'20"294 2 M. Verstappen Red Bull 1'21"573 1'20"937 1'20"307 +0"013 3 C.