EZVIZ svela le sue innovazioni a IFA 2023 | costruendo una vita smart | interconnessa e proiettata verso il futuro per le famiglie di tutto il mondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) L'azienda presenta i suoi ultimi sviluppi in materia di sicurezza della casa, pulizia intelligente e alimentazione portatile, oltre a soluzioni per l'intero ambiente domestico elevate da connettività e sostenibilità. BERLINO, 1 settembre/PRNewswire/, azienda leader a livello mondiale nel settorehome, si è unita alla celebrazione della più avanzata tecnologia a IFA, con il suo tema "DREAM EASY, LIVE". Per elevare gli spazi abitativi delle persone con sicurezza, praticità e comfort,ha calcato lo spazio di esposizione con una straordinaria gamma di nuovi lanci, tra cui telecamere di sicurezza 4G, campanellicon video, robot aspirapolvere, soluzioni di alimentazione per esterni e altro ancora. È inoltre possibile accedere ...