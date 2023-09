Eurovision 2024 | conosciamo il primo candidato | il belga Thomas Mustin

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 1 settembre 2023) Nel maggiosi terrà a Malmö, in Svezia, il 68°Song Contest. Ilall’. Si chiama, alias Mustii, e ha 32 anni. Questo artista poliedrico – attore, autore, compositore, regista – ha pubblicato due album nel 2018 (21st Century Boy) e nel 2021 (It’s Happening Now), e sta attualmente preparando il terzo, di cui dovrebbe uscire un singolo nel corso dell’anno. Di recente, i telespettatori belgi hanno potuto vederlo nella competizione Drag Race Belgium come membro della giuria. “Ho scelto le discipline artistiche proprio per vivere le cose nel modo più intenso possibile, e credo che all’ci siano tutti gli ingredienti, quindi sarà un grande ...