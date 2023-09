Europei volley maschili 2023 | l’Italia vince ancora | 3-0 alla Serbia

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 settembre 2023) L’Italbatte la3-0, 25-15 25-19 25-21, nella terza giornata del Girone A valido per glidi pvoloche si stanno giocando in Italia. Ottima prova dei ragazzi di De Giorgi, che hanno piegato una buonasoprattutto nel primo e nel terzo set. Ottima prova di tutto il gruppo con la solita prestazione solida di Giannelli, che ha dimostratouna volta di essere uno dei migliori palleggiatori al mondo. Bene anche Michieletto soprattutto in battuta con 5 ace nei primi due set. Bene anche Lavia e Romanò in attacco con il solito bottino di punti a referto. Terza vittoria consecutiva per gli azzurri che, dopo i 3-0 contro Estonia e Belgio, proveranno a fare poker contro la Svizzera lunedì 4 settembre alle 21. ...