Europei di Volley Femminile | shock Italia | la Turchia rimonta e vince la semifinale

(Di venerdì 1 settembre 2023) Bruxelles – Doccia gelata per la Nazionalena di. Le Azzurre sono state sconfitte dallainaglie dicono addio al sogno di ripetersi ere ancora una volta l’oro continentale, come nel 2021. Il risultato è di 3-2 (18-25, 25-23, 15-25, 25-22, 15-6). Laadesso incontrerà lante tra Olanda e Serbia. Le Azzurre torneranno in campo domenica prossima per la partita del terzo posto. Puntano tuttavia al terzo podio consecutivo in competizione. Il racconto della partita, il tabellino e le interviste (feder.it) Cronaca – La formazione iniziale azzurra per lacon laè la stessa che aveva iniziato il match ...

BRUXELLES (BELGIO) - La Turchia ha battuto l'Italia 3 - 2 aglifemminili di, ed è la prima finalista della rassegna continentale. Ci è voluto il tie - break per decidere il match che le azzurre di Mazzanti hanno sciupato nel finale. Dopo un girone ...La centrale della Nazionale Anna Danesi commenta la sconfitta contro la Turchia nella semifinale deglidi ...

Nulla da fare per le azzurre di Mazzanti che dopo un girone dominato, così come gli ottavi e i quarti, devono cedere alla fortissima Turchia allenata da Santarelli che va in finale all’Europeo.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DI VOLLEY MASCHILE DALLE 21.15 9-5 VA BENE COSI'! Il muro tocca l'attacco di Karakurt, poi parallela di Pietrini! Time-out Tu ...