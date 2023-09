Europa League | urne fortunate per Roma e Atalanta

Questi i gironi dell'2023 - '24 determinati dal sorteggio di oggi: - Gruppo A: West Ham (Ing), Olympiacos Pireo (Gre), Friburgo (Ger), Backa Topola (Ser). - Gruppo B: Ajax (Ola), Marsiglia (Fra), Brighton (...Il bilancio in casa Atalanta di Umberto Marino per quanto concerne i gironi d'2023 - 2024 e il calciomercato Tramite Sky Sport, il direttore Umberto Marino ha voluto parlare dell'Atalanta tra calciomercato e gironi di. LE PAROLE - "Innulla è ...Dal rimpianto della finale persa ad una nuova occasione. Ricomincia l'avventura della Roma in, accompagnata in questa edizione dall' Atalanta . Entrambe le squadre partivano dalla prima fascia e dall'urna sono arrivate notizie confortanti per le speranze azzurre. Anzitutto è ...

Le parole di Lina Souloukou Lina Souloukou, CEO della Roma, ha rilaciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine del sorteggio di Europa League. Ecco le sue parole: Un commento sul s ...La Roma affronterà lo Slavia Praga, lo Sheriff e gli svizzeri del Servette nel girone G di Europa League. L'Atalanta fa parte del gruppo D di Europa League con lo Sporting Lisbona, lo Sturm Graz e i ...