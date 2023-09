Europa League | oggi il sorteggio | tutte le fasce e le possibili avversarie delle squadre italiane Chi evitare e chi sperare

(Di venerdì 1 settembre 2023) Dopo la Champions, è turnoaltre competizioni europee. Quest’conosceremo la composizione dei gironi di, con il Grimaldi Forum di Montecarlo che ospiterà ildalle ore 13.00. Due lepresenti, Atalanta e Roma, che si sono garantite un posto in prima fascia. Essendo inserite nella prima urna, vengono evitate quelle che sono lepiù pericolose, prima frail Liverpool di Jurgen Klopp. Le altreappartenenti alla schiera‘prime otto’, sono di tutto rispetto come West Ham, Bayer Leverkusen, Villarreal, Rangers Glasgow ed Ajax: sulla carta evitati dunque gli scogli più pesanti. Ma i pericoli ci sono, eccome ...

...00.00 Fortaleza - America (Copa Sudamericana) - MOLA San Paolo - LDU Quito (Copa Sudamericana) - MOLA 02.30 Olimpia - Fluminense (Copa Libertadores) - MOLA 13.00 Sorteggio gironi- DAZN,...Tanti i verdetti che arrivano dall'ultimo turno preliminare di. Tra le big stacca il pass staccato dall' Ajax dell'ex giallorosso Tahirovic (titolare): gli olandesi hanno perso ad Amsterdam il ritorno contro il Ludogorets per 1 - 0, ma all'andata ...ROMA - Dopo la fine delle qualificazioni è completo il quadro delle squadre che si presenteranno al via dell', dove sarà ancora protagonista la Roma battuta solamente ai rigori dal Siviglia nell'ultima finale. Nel sorteggio in programma al Grimaldi Forum di Monaco (1 settembre) i giallorossi ...

Oggi 1° settembre 2023 inizia ufficialmente anche l'avventura dell'Europa League. Dopo le prime due fasi, con i preliminari iniziati a luglio inoltrato e agosto che ha visto i playoff adesso è tempo d ...Per il francese, due precedenti in Europa League con il Braga. Sì, il Real Madrid fa tornare alla memoria la grande sfida del 1987, la prima volta in Coppa dei Campioni del Napoli di Maradona e Careca ...