Europa League | il sorteggio | l’Atalanta nel gruppo D con lo Sporting Lisbona

...nella fase a gironi di Championsvenendo sconfitta sia in casa che allo Stadium. Trentaquattro volte campioni d'Ungheria, i biancoverdi non dovrebbero costituire un grosso problema in. ...Sorteggi, la Roma pesca lo Slavia Praga, lo Sheriff e il Servette. Per l' Atalanta invece i portoghesi dello Sporting Lisbona, gli austriaci dello Sturm Graz e i polacchi del Rakow. Conosciamo ...I risultati dei sorteggi a Montecarlo. Dopo la Champions, al Grimaldi Forum di Montecarlo è il momento dei sorteggi di, valevoli per la stagione 2023/2024, in cui saranno impegnate la Roma e l'Atalanta. Per i giallorossi di José Mourinho, inseriti nel Gruppo G, ci sono lo Slavia Praga, lo Sheriff ...

Sorteggio fase a gironi UEFA Europa Conference League UEFA.com

A Montecarlo sono stati sorteggiati i gironi per la prossima Europa League a cui parteciperanno Atalanta e Roma. Gli orobici pescano lo Sporting CP, insidia arrivata dalla seconda fascia, quindi Sturm ...Sorteggio dei gironi di Conference League per la Fiorentina di Vincenzo Italiano: Viola fortunata a metà, Genk unico pericolo ...