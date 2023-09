Europa League | Atalanta con Sporting Lisbona e Roma con Slavia Praga

ROMA. - La Roma affronterà lo Slavia Praga nel girone G di. L'Atalanta fa parte del gruppo D dicon lo Sporting Lisbona. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa in corso a Montecarlo. Anche lo Sturm Graz e i polacchi del Rakow faranno ...Oggi, venerdì 1 settembre, sono andati in scena i sorteggi dei gironi di. Questi i gironi: GRUPPO A West Ham Olympiacos Friburgo TSC Backa Topola GRUPPO B Ajax Marsiglia Brighton AEK ...Lina Souloukou, CEO della Roma, ha così parlato a margine dei sorteggi di: le sue dichiarazioni Lina Souloukou, CEO della Roma, ha così parlato a Sky Sport a margine dei sorteggi di. SORTEGGIO - "Ovviamente non vanno sottovalutate le nostre ...

Europa League, ecco tutti i gironi: fortunato Mourinho, Gasp con lo Sporting Tutto Napoli

L'urna di Montecarlo è stata benevola. La Roma, inserita in prima fascia nel sorteggio di Europa League, ha pescato Slavia Praga, Sheriff Tiraspol e Servette. «Il ...Questi i gironi dell'Europa League 2023-'24 determinati dal sorteggio di oggi: - Gruppo A: West Ham (Ing), Olympiacos Pireo (Gre), Friburgo (Ger), Backa Topola (Ser ...