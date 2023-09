Euro 2024 | ecco i primi convocati del ct Spalletti | tra addii e ritorni in attesa dei match con Nord Macedonia e Ucraina

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il nuovo corso di Luciano, passato dall’anno sabatico del dopo scudetto del Napoli alla guida della Nazionale, è già iniziato. Le convocazioni del successore di Roberto Mancini, nuovo ct dell’Arabia Saudita, attese per il weekend sono già state diramate. Domani in programma a Coverciano la presentazione ma intanto il mister ha diffuso i nomi dei: sono 29 i calciatori chiamati dal neo Commissario Tecnico per le gare con(9 settembre a Skopje) e(12 settembre a Milano),due impegni stagionali per la Nazionale nel cammino che porta verso. Non figurano nella rosa del ct diversi giocatori che erano stati protagonisti dell’Italia campione d’pa di Roberto ...

... primi due impegni stagionali per la Nazionale nel cammino che porta verso. Prima convocazione per il difensore della Lazio Nicolò Casale, che nel 2022 era già stato chiamato per due stage ...... primi due impegni stagionali per la Nazionale nel cammino che porta verso. Prima convocazione per il difensore della Lazio Nicolò Casale , che nel 2022 era già stato chiamato per due stage ...Come indicato nel Capital Markets Update del 23 febbraio 2023, Eni conferma il proprio programma di buyback per un ammontare complessivo di 2,2 miliardi dientro la fine di aprile. A Piazza ...

Hisense, rinnovata la partnership con UEFA per la sponsorizzazione ... Engage

e Ucraina (12 settembre a Milano), primi due impegni stagionali per la Nazionale nel cammino che porta verso EURO 2024. Per la Fiorentina, presente il solo Cristiano Biraghi.Sono 29 giocatori chiamati dall'ex allenatore del Napoli in vista del doppio impegno degli Azzurri per le qualificazioni a Euro 2024 contro Nord Macedonia (9 settembre) e poi a San Siro contro ...