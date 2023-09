Euforia all’Olimpico | la Roma presenta Lukaku e cerca la prima vittoria | il Milan per mantenere la vetta

(Di venerdì 1 settembre 2023) Riparte la Serie A con la terza giornata, l’ultimadella sosta per le Nazionali, lo fa con il primo big match del campionato, quello tra, una sfida all’insegna dell’, seppur con dei grossi ma.lo scontro tra due squadre che negli ultimi anni hanno dato vita a sfide mai banali, che hanno indirizzato intere stagioni, come il clamoroso 2-2 del gennaio scorso, e che arrivano però a questo incrocio, limitatamente alle questioni di campo, con certezze e ambizioni assolutamente agli antipodi. Da una parte i giallorossi, un punto in due partite con Salernitana e Verona, di certo non l’avvio che si sarebbero aspettati tutti, incluso Mourinho, che squalificato nelle prime due uscite per la vicenda Chiffi torna ora in panchina; dall’altra i rossoneri, due vittorie contro ...

Per quanto riguarda Lukaku, smaltita l'dell'approdo in giallorosso, si programma il suo impiego. È ragionevole immaginare che già domani sera lo vedremo in panchina. Precettato ...... in casa Roma si sta vivendo un clima digrazie al super ...la concentrazione visto che già venerdì si torna in campo e'...visto che già venerdì si torna in campo earriva il ...Smaltita l', è il momento dei programmi: quando tocca a Lukaku E' ... già venerdì sera lo vedremo in panchina. ...