Estorsione ad Afragola | un arresto e un fermo

(Di venerdì 1 settembre 2023)ad: arrestato un uomo in flagranza e fermata un’altra persona. Avrebbero estorto danaro ad un imprenditoread. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Stazione dihanno tratto inin flagranza una persona e hanno eseguito un decreto diemesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia a carico di un’altra persona. Le due persone sono gravemente indiziate del reato diin concorso, aggravata dal metodo mafioso. L’indagine è scaturiva dalla denuncia presentata ai Carabinieri da un imprenditore di. I provvedimenti eseguiti sono misure pre-cautelari, disposte in sede di indagini preliminari, che saranno trasmessi al ...

Afragola, imprenditore denuncia estorsione: due arresti Il Gazzettino Vesuviano

