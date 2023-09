Esercito paralizzato dal caso Vannacci | annullata la festa del Col Moschin Crosetto lo viene a sapere e furioso la ripristina “d’imperio”

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 settembre 2023) I vertici dell’italiano dopo ildel generale Robertosono andati in tilt riuscendo a fare arrabbiare il ministro della Difesa Guidoper il motivo diametralmente opposto a quello del generale scrittore oggi diventato una icona della destra. Spinti dal terrore di nuove polemiche infatti i vertici dell’avevano deciso di annullare la tradizionale “della Memoria” che questo anno il IX reggimento di assalto Colaveva fissato per il 7 settembre nella sua base addestrativa di Livorno riunendo militari, famiglie, ex del corpo e anche i parenti delle vittime dei parà impiegati all’estero. Ufficialmente la scelta di annullare la(riservata per altro solo a quelle categorie e non aperta al pubblico) ...