Errori in Juve-Bologna | Rocchi perdona Di Bello | “Non lo sospendo”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Decisione presa dal designatore dei direttori di gara di Serie A: altra chance per Dispiega gliinntus. Ha fatto discutere e non poco. Le polemiche arbitrali si sono concentrate a Torino nella seconda giornata di campionato. Inntus-ci son stati diversi episodi dubbi, a partire dal contatto aereo tra Chiesa e Moro, il fallo di mano di Lucumi sul cross di Weah, il gol annullato a Vlahovic, ma quello più eclatante è il contatto tra Iling Junior e Ndoye nel secondo tempo (nessuno di questi episodi è stato concesso). Al centro delle polemiche è finito il direttore di gara Di. Gianlucaplaca le proteste e prende posizione sulla questione Di”Facciamo notizia ...

Gianluca Rocchi, designatore degli Aia , è tornato sugli episodi d i- Bologna . Al centro il ... Noi siamo consapevoli e i primi ad essere dispiaciuti quando sbagliamo, altrici saranno, ...Noi siamo consapevoli e i primi ad essere dispiaciuti quando sbagliamo, altrici saranno, ... "Proteste Siamo alla seconda ma sembra la penultima Cosa mi ha dato fastidio di- Bologna ...... lui un top nella categoria, metterlo in croce non va bene " ha aggiunto con toni decisi Rocchi " Noi siamo consapevoli e i primi ad essere dispiaciuti quando sbagliamo, altrici saranno, non ...

Juve-Bologna, ecco l'audio fra arbitro e Var. Rocchi: "Check superficiale, un errore" Sky Sport

Trentacinque secondi di analisi dei filmati, prima di prendere la decisione che ha poi scatenato un fiume di polemiche. L’episodio è il mancato rigore concesso al ...Rocchi, designatore arbitrale per le partite di Serie A e B, ha parlato del caso di Di Bello e il Var in occasione del match Juventus-Bologna ...