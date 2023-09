Equitazione | niente Olimpiadi per l’Italia | decimo posto agli Europei Oro per la Svezia

(Di venerdì 1 settembre 2023) Assegnati il titolo a squadre ed i 3 pass olimpici all’Ippodromo di San Siro a Milano, sede degli2023 di salto ostacoli dell’, qualificanti alledi Parigi 2024: oro alla, argento all’Irlanda, bronzo all’Austria, mentre i pass olimpici vanno ad Austria (terza), Spagna (quinta) e Svizzera (sesta).chiude decima e dovrà tentare di qualificarsi ai Giochi nella Finale di Nations Cup. Il secondo round della seconda competizione (valida come finale a squadre e seconda qualificazione individuale), che inoltre fa scendere a 25 i binomi in finale nella gara individuale, è una prova Tabella A con 13 ostacoli da 1.60 metri e 16 salti complessivi su un tracciato di 490 metri, con tempo consentito di 74 secondi. Nella terza giornata si registrano 11 netti nel tempo: si ...

In questo ”Italia Open to Meraviglia - Fei Jumping European Championship 2023” emerge una griffe manageriale decisamente al femminile, a livello non solo sportivo, ma anche progettuale e organizzativo ...