Equitazione | Europei salto ostacoli Milano 2023 | Italia decima | niente pass olimpico Svezia oro

(Di venerdì 1 settembre 2023)nell’ippodromo ‘casalingo’ diper gli azzurri che ieri avevano conquistato l’accesso (col sesto posto parziale) alla finale a squadre deglidi. Alla fine, però, il quartetto azzurro chiude al decimo e ultimo posto dei finalisti. Prima posizione per la. Henrik von Eckermann (Iliana), Wilma Hellström (Cicci Bjn), Jens Fredricson (Markan Cosmopolit) e Rolf Goran Bengtsson (Zuccero) trionfano con 9.51. Prova sontuosa per Fredricson che guida anche la classifica individuale. Argento per l’Irlanda (18.00) e bronzo all’Austria (22.77). Quarto posto per la Germania (25.31). A seguire Spagna (5°, 25.59), Svizzera (6°, 25.92), Olanda (7°, 26.29), Francia (8°, 34.47), Gran Bretagna (9°, 37.42). ...

Inoltre, in onda i mondiali di basket e glidi volley femminili e maschili. Domenica la Formula 1 a Monza e la MotoGP in Catalunya, senza dimenticare golf, MLB, padel ed. Una ...Due fratelli gemelli, eredi di una grande dinastia, che lottano insieme per il proprio Paese. Non è la trama di un romanzo, ma il destino che attende Olivier e Nicola Philippaerts aglidi salto ostacoli di Milano (da ieri al 3 settembre). Il Belgio si affida anche a loro per ripetere o migliorare il bronzo di due anni fa a Riesenbeck (Germania), finora l'unico campionato ...Seconda giornata in archivio all'Ippodromo Snai San Siro, teatro degli2023 di salto ostacoli. L'Italia rimane ancora in sesta posizione a una giornata dal termine, in un piazzamento che mantiene gli Azzurri in corsa per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi ...

Oggi, venerdì 1° settembre, alle ore 13.30, all'Ippodromo di San Siro a Milano proseguiranno gli Europei 2023 di salto ostacoli dell'equitazione, qualificanti alle Olimpiadi di Parigi 2024: in program ...