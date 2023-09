Equitazione | Europei salto a ostacoli | l’Italia manca per ora la qualificazione a Parigi 2024

(Di venerdì 1 settembre 2023) Milano, 1 set. – (Adnkronos) –delnon ce l’ha fatta a strappare uno dei tre pass olimpici per i Giochi diin palio per le nazioni non ancora qualificate ai Campionatidi Milano. Dopo le prime due giornate vissute sulle ali di una più che legittima soddisfazione, con il team azzurro al sesto posto della classifica provvisoria a squadre dietro Svizzera ed Austria e davanti alla Spagna, oggi il quartetto italiano è scivolato in fondo alla classifica. Delusione palpabile tra il pubblico, ma soprattutto nell’entourage della nazionale, per un obbiettivo che sembrava essere ad un passo da essere centrato.Ad aprire la difficile giornata azzurra è stato infatti Emanuele Gaudiano, con Crack Balou già in affanno ieri, ed oggi addirittura eliminato. ...

Niente pass olimpico nell'ippodromo 'casalingo' di Milano per gli azzurri che ieri avevano conquistato l'accesso (col sesto posto parziale) alla finale a squadre deglidi salto ostacoli. Alla fine, però, il quartetto azzurro chiude al decimo e ultimo posto dei finalisti. Prima posizione per la Svezia. Henrik von Eckermann (Iliana), Wilma Hellström (Cicci Bjn)...Inoltre, in onda i mondiali di basket e glidi volley femminili e maschili. Domenica la Formula 1 a Monza e la MotoGP in Catalunya, senza dimenticare golf, MLB, padel ed. Una ...Due fratelli gemelli, eredi di una grande dinastia, che lottano insieme per il proprio Paese. Non è la trama di un romanzo, ma il destino che attende Olivier e Nicola Philippaerts aglidi salto ostacoli di Milano (da ieri al 3 settembre). Il Belgio si affida anche a loro per ripetere o migliorare il bronzo di due anni fa a Riesenbeck (Germania), finora l'unico campionato ...

LIVE Equitazione, Europei 2023 in DIRETTA: l'Italia contende il pass olimpico ad Austria e Spagna OA Sport

Milano, 1 set. – (Adnkronos) – Oggi assegnate le prime medaglie all’Europeo di salto a ostacoli in corso di svolgimento all’Ippodromo Snai di San Siro a Milano. L’oro della competizione a squadre è st ...Milano, 1 set. – (Adnkronos) – L’Italia del salto ostacoli non ce l’ha fatta a strappare uno dei tre pass olimpici per i Giochi di Parigi 2024 in palio per le nazioni non ancora qualificate ai Campion ...