Equitazione | Di Paola | ' al team Italia è mancata la fortuna | ora pensiamo a Barcellona'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) Milano, 1 set. - (Adnkronos) - “Un vero peccato, perché ilaveva grande ambizione, ma abbiamo incontrato degli avversari formidabili che sono stati estremamente competitivi e più bravi di noi. I nostri binomi sono stati all'altezza ma non è bastato e quindi dobbiamo provare a staccare il pass olimpionico aa fine settembre. Èlaper il nostroin un campionato in cui abbiamo rincorso gli eventi”. Così il presidente della Fise, Marco Di, commentando laqualificazione per il momento per i Giochi di Parigi 2024. A chiudere Disi complimenta per la location e per il numeroso pubblico presente in queste prime tre giornate: “Snaitech, ripotando la grande ...