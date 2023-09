Empoli | ufficiale l’arrivo di Simone Bastoni dallo Spezia

(Di venerdì 1 settembre 2023) Prima della fine del calciomercato l’è riuscita a chiudere con loper, che si trasferisce in Toscana. Di seguito il comunicato del Club. «Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con loCalcio per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto delle prestazioni sportive del calciatoreè un calciatore italiano nato a Lail 5 novembre 1996. Cresciuto nel settore giovanile dello, gioca la prima stagione da professionista in prestito alla Robur Siena, in Lega Pro. Veste poi la maglia della Carrarese e nella stagione seguente quella del Trapani, sempre in Lega Pro. Torna a ...

Fronte cessioni, invece, lo Spezia sta per salutare Bastoni: andrà all'. 18.03 -: Mattia Aramu è un nuovo giocatore del Bari . Il fantasista arriva dal Genoa in prestito con obbligo ...19.13 - Contatto tra Genoa e Torino 1906 per Pietro Pellegri 19.07 -, in chiusura Bastoni dallo Spezia 18.30 - Demme idea del Sassuolo 18.27 -- Cagliari, arriva dall'AZ il greco ......Serie A prima di trasferirsi nella finestra di mercato invernale della passata stagione all'... Nell'ultimi incrocio, giocato lo scorso 11 marzo, i canarini prevalsero 1 - 0. L'ultimo ...

Atalanta, gli acquisti ufficialiGerard Ruiz de Valdivia (Gimnastic), Emil Holm (Spezia), Teophilus Awua (Crotone), Charles De Ketelaere (Milan), Gianluca Scamacca (West Ham), Alberto Masi (Triestina), ...Adesso è ufficiale: Maxime Baila Lopez e un nuovo giocatore della Fiorentina . Come comunicato dalla società viola il giocatore francese arriva dal Sassuolo ...