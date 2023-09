Emma | fuori il nuovo singolo Iniziamo dalla fine e il video

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 1 settembre 2023)è ildiMarrone,da oggi insieme al, e che anticipa il prossimo disco di inediti Souvenir e il suo tour nei club Da oggi venerdì 1° settembreovunque, ildiMarrone che anticipa il prossimo disco di inediti Souvenir, in uscita in autunno per Capitol/Universal Music. Ilè accompagnato dalclip ufficiale. Scrittostessainsieme alla coppia di autori Davide Simonetta e Paolo Antonacci, è stato l’ultimo brano del disco ad essere chiuso e anche per ...