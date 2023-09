Elon Musk | l' inchiesta sulla casa “segreta”

... le novità presentate al Google Cloud Next 2023 Chi acquista i domini .ai Ad acquistare i domini .ai non sono soltanto le grandi aziende, si pensi per esempio a X diche ha acquistato X.ai,...vuole introdurre chiamate video e audio su X, in quello che è un nuovo passo per ampliare la piattaforma che aspira a diventare una 'app per tutto'. Secondo il miliardario, infatti, X ...Da quandoha acquisito Twitter, il multimiliardario non ha più smesso di modificare l'assetto del social media preferito dal mondo crypto, aggiungendo nuove feature e rimuovendo aspetti non necessari. ...

Indagine sulla casa di vetro di Musk: “Ha usato fondi Tesla per farla costruire in Texas” la Repubblica

È l’ultima rivoluzione di Elon Musk che apre, di fatto, alla propaganda elettorale vietata sul social media dal 2019. La svolta del patron di Tesla potrebbe aiutare X, scrive il Guardian, ad aumentare ...Questa è la contraddizione abissale che traspare dall’estratto della nuova biografia di Elon Musk, scrupolosamente redatta dallo scrittore e giornalista Walter Isaacson, attesa sul mercato americano ...