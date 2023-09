(Di venerdì 1 settembre 2023) La piattaforma elevatrice per l’imbarco non arriva in tempo e l’aereo prende il volo senza di loro. Ad esser stati “puniti” per ildi qualcun altro, sono quattro persone contà e due accompagnatori che, seppur di qualche ora, hanno dovuto posticipare la propria vacanza dopo che il comandante, particolarmente pignolo, non ha voluto sentire scuse e li ha. Il fatto I sei passeggeri sono statida un volo Ryanair, il 19 giugno scorso all’Marconi di Bologna. Al centro di questa disavventura si è trovato Antonio Stanghellini, cinquantenne di Ravenna in sedia a rotelle, che assieme alla compagna Marilena Beltrami sarebbe dovuto partire per Trapani quel giorno, con un volo diretto in partenza alle 16.15. Antonio ...

Elevatore in ritardo, disabili lasciati a terra in aeroporto 1 Settembre 2023 Luce

Un 50enne di Ravenna e altre tre persone in sedia a rotelle non hanno potuto prendere il volo Ryanair per Trapani. "Elevatore in ritardo, il comandante ha deciso di partire senza di noi" ...