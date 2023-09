Elettra Lamborghini a Italia’s Got Talent | “Il talento che vorrei? Ricordarmi meglio le cose”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Non si ferma mai, dal primo settembre giudice diGot, programma di Disney+ giunto ormai alla sua tredicesima edizione. La cantante si troverà dietro la cattedra con gli storici Mara Maionchi e Frank Matano, insieme a un’altra nuova entrata: Khaby Lame, il tiktoker comico più seguito al mondo. In occasione di questo ritorno sul piccolo schermo,rilascia un’intervista a Vanity Fair Italia, in cui si apre su alcuni eventi della sua vita privata. E quando le viene chiesto quale sia il suo, dio, risponde: “Penso che sia l’empatia, il mio carattere. Sono molto sincera con le persone: credo che questo arrivi molto alla gente che mi guarda”. Vi ...

Quest'anno al tavolo di Italia's Got Talent siederanno la cantantee Khaby Lame , social media star di fama mondiale, che saranno i nuovi giudici del programma affiancando i ...In giuria troveremo:, Khaby Lame, Mara Maionchi e Frank Matano. A condurre la nuova stagione la coppia di Aurora e Fru dei The Jackal. Da non perdere poi ' La Sirenetta ', l'...I giudici dell'edizione 2023 di Italia's Got Talent Betty Senatore: 'insieme a Mara Maionchi e Frank Matano , nella giuria quest'anno ci sono il TikToker Khaby Lame ed. Gli ...

Elettra Lamborghini: «Il talento che vorrei avere Ricordarmi meglio le cose. Dopo uno scontro sugli sci a 12 anni faccio un po' fatica» Vanity Fair Italia

Non si ferma mai Elettra Lamborghini, dal primo settembre giudice di Italia’s Got Talent, programma di Disney+ giunto ormai alla sua tredicesima edizione. La cantante si troverà dietro la cattedra con ...Italia's Got Talent, disponibili su Disney+ le prime due puntate della nuova edizione, Il talent show di successo Italia’s Got Talent è una produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia e ...