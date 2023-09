El Conde | un vampiro di nome Pinochet A Venezia anche la premiere Ferrari e Dogman

(Di venerdì 1 settembre 2023) La 315 S della “volpe argentata” Piero Taruffi è in bella mostra sul tappeto rosso del Palazzo del cinema, forse una prima volta per una macchina da corsa d’epoca nella lunga storia della Mostra del cinema che festeggia 80 edizioni. È il giorno del Drake e del cavallino rampante ae del film di Michael Mann su Enzo, una storia melodrammatica di corse pericolose, ingegneri geniali,...

...de "El" . Dopo "Spencer", il regista cileno Pablo Larrain torna con un film in bianco e nero, ambientato in un mondo parallelo e farsesco in cui il dittatore Augusto Pinochet è un. I ...Elè infatti un grottesco horror dalle venature comedy che ripensa la biografia di Pinochet come se il dittatore fosse stato, in segreto, unpronto a nutrirsi del sangue e della forza ...ElPablo Larraín su Netflix dal 15 settembre Dopo Neruda, Jackie e Spencer , un'altra ... L'autore si immagina infatti che Pinochet sia ancora vivo, e che sia undi 250 anni. Un'idea (...

Venezia 80 - El Conde di Pablo Larraín è un vampiro NPC Magazine

La 315 S della “volpe argentata” Piero Taruffi è in bella mostra sul tappeto rosso del Palazzo del cinema, forse una prima volta per una macchina da corsa d’epoca nella lunga storia della Mostra del c ...I tre film ieri in concorso alla Mostra raccontano strade che il cinema contemporaneo percorre (non sempre bene) per agganciare il pubblico: la politica come farsa ( El Conde di Pablo Larraín), la vit ...