El Conde | Pinochet diventa vampiro in un film che sberleffa la dittatura

(Di venerdì 1 settembre 2023) Così Pablo Larraìn rilegge la figura storica del dittatore, firmando un’opera grottesca in bianco e nero a tinte horror in concorso a Venezia

El, il nuovo film firmato dal cileno Pablo Larraín , in concorso alla 80ma Mostra del Cinema di Venezia, è un grottesco horror politico e romantico al contempo su. O meglio, il Conte ...Jaime Vadell nei panni di Augustoin 'El- Il conte' (foto Netflix) Dal 18 settembre: vita, arte e sex appeal di un'icona immortale 'Paul Newman - Il divo dagli occhi di ghiaccio' di ...... No - I giorni dell'arcobaleno e Il club torna ora con Elagli stessi temi presentandoormai anziano, ma ancora vivo, nascosto in un palazzo in rovina nella gelida punta meridionale ...

Venezia80: “El Conde”, il Pinochet-vampiro di Larraìn non morde ilGiornale.it

Così Pablo Larraìn rilegge la figura storica del dittatore, firmando un’opera grottesca in bianco e nero a tinte horror in concorso a Venezia ...Di cosa parla “El Conde” El Conde vede come personaggio principale Augusto Pinochet trasformato per l’occasione in un vampiro che, dopo aver vissuto per oltre 200 anni decide di lasciarsi morire.