EL CONDE di Pablo Larraín | in Concorso oa Venezia80

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 1 settembre 2023) Oggi inalla 80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stato presentato EldiLarin. Di cosa parla “El”? Elvede come personaggio principale Augusto Pinochet trasformato per l’occasione in un vampiro che, dopo aver vissuto per oltre 200 anni decide di lasciarsi morire. Quello che balza all’occhio e piace particolarmente è la fotografia in bianco e nero (stile con cui altre grandi pellicole hanno avuto successo). Il film racconta l’orrore de regime di Pinochet. L’opera vuole rappresentare anche con ironia i mali causati da tutti i regimi autoritari. Un film piacevole da vedere. ElIna Venezia 80, è stato proiettato oggi 31 agosto e uscirà su Netflix il 15 settembre. Cast Il cast è così ...